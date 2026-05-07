Bradisismo – Aggiornamento 6 maggio sera

Nella serata del 6 maggio sono stati registrati 15 eventi sismici dal sistema automatico di monitoraggio, con nove di essi confermati e sei ancora in fase di analisi. La giornata precedente aveva evidenziato un aumento della microsismicità, che ha portato a questa nuova serie di rilevamenti. Non sono state segnalate altre particolarità o conseguenze significative legate a questi eventi.

La giornata di ieri ha mostrato un discreto incremento della microsismicità. Il sistema automatico ha individuato 15 eventi: 9 rivisti e 6 nd. Considerando anche gli eventi strumentali con magnitudo negativa, il totale supera comunque le 20 scosse. La magnitudo massima registrata è stata di 1.9 ±0.3. Va però sottolineato che si sono attivate piccole sequenze in diversi volumi sismogenetici: area del Golfo, SolfataraPisciarelli, zona Porto e area a sud di Cigliano-Monte Barbaro. Questa risposta diffusa indica, senza molti dubbi, che nelle ultime 24 ore si è verificata una maggiore deformazione del suolo. Attenzione: non sto parlando di un...🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Bradisismo aggiornamento 9 aprile (sera)La sequenza sismica all’Olibano sembra essersi esaurita ma alle 21:20 di ieri abbiamo registrato un evento di Md 1. Leggi anche: Bradisismo – Aggiornamento e commento al bollettino settimanale Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ingv: Campi Flegrei, la velocità di sollevamento del bradisismo resta di 10 millimetri al mese; Bacoli, Umberto Siola: Basta con le clientele, rinasce il Centro ittico; Beccalossi, gli ex compagni di squadra: Un giocherellone che faceva gruppo, un fantasista che ha regalato tante emozioni. Al civico 15 di Via Campi Flegrei debutta un format ibrido tra ristorazione, mixology e intrattenimento che non ha paura del bradisismo e della crisi economica. Il progetto è firmato da una cordata di imprenditori di famiglie storiche del territorio insieme al Grupp - facebook.com facebook