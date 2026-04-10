Bradisismo aggiornamento 9 aprile sera

Nella serata del 9 aprile si sono verificati alcuni movimenti sismici nella zona dell’Olibano. La sequenza di scosse, che era in corso da diverse ore, sembra essere terminata, ma alle 21:20 si è registrato un nuovo evento di magnitudo 1. Fino a quel momento, non erano stati segnalati altri sismi di rilievo. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori movimenti significativi.

La sequenza sismica all’Olibano sembra essersi esaurita ma alle 21:20 di ieri abbiamo registrato un evento di Md 1.3±0.3 con epicentro poco a nord del Parco Bognar. Si tratta di un altro volume sismogenetico e potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova sequenza simica, certezze non ce ne sono ma se come penso, la crisi degli ultimi due giorni è stata causata da una temporanea impennata di sollevamento, sarebbero da attendersi risposte sismiche anche dagli altri volumi sismogenetici. La trasmissione dell’impulso più energetico della spinta come un sasso nello stagno a raggiera e lentamente si propagherà fino ai margini dell’area di deformazione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: Bradisismo – Aggiornamento e commento al bollettino settimanale Artemis II: dal Kennedy Space Center aggiornamento rollout e lancio Aprile 2026(Adnkronos) – Le operazioni presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida hanno subito una ricalibrazione temporale per garantire l'integrità... Sciame Sismico Violento e Suolo in Rapido Sollevamento ai Campi Flegrei | 08/04/2026 Argomenti più discussi: Terremoto tra Napoli e Pozzuoli, nuova scossa di bradisismo; Campi Flegrei, ieri pomeriggio ancora uno sciame sismico; Campi Flegrei, come la pioggia influenza i terremoti e la pressione del suolo: nuove scoperte a Pisciarelli; Arriva nelle sale il 9 aprile 2026 La salita, il primo film da regista di Massimiliano Gallo. Restano gravissime le condizioni dell’operaio di 37 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere del pontone galleggiante anti bradisismo al porto di Pozzuoli. Il 37enne è in coma. Rinviata la cerimonia di inaugurazione. Le ultime notizie nel n - facebook.com facebook