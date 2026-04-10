Bradisismo aggiornamento 9 aprile sera

Da ilblogdigio.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 9 aprile si sono verificati alcuni movimenti sismici nella zona dell’Olibano. La sequenza di scosse, che era in corso da diverse ore, sembra essere terminata, ma alle 21:20 si è registrato un nuovo evento di magnitudo 1. Fino a quel momento, non erano stati segnalati altri sismi di rilievo. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori movimenti significativi.

La sequenza sismica all’Olibano sembra essersi esaurita ma alle 21:20 di ieri abbiamo registrato un evento di Md 1.3±0.3 con epicentro poco a nord del Parco Bognar. Si tratta di un altro volume sismogenetico e potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova sequenza simica, certezze non ce ne sono ma se come penso, la crisi degli ultimi due giorni è stata causata da una temporanea impennata di sollevamento, sarebbero da attendersi risposte sismiche anche dagli altri volumi sismogenetici. La trasmissione dell’impulso più energetico della spinta come un sasso nello stagno a raggiera e lentamente si propagherà fino ai margini dell’area di deformazione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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