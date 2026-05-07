Boxe stage internazionali tra Uzbekistan e Kazakistan | le convocazioni dell’Italia

Il team di pugilato italiano ha annunciato le convocazioni per lo stage internazionale che si svolgerà tra Uzbekistan e Kazakistan. Il direttore tecnico Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo hanno ufficializzato la lista degli atleti selezionati, pronti a partecipare agli allenamenti e alle sessioni di preparazione in vista di future competizioni. L’evento rappresenta un’importante occasione per gli azzurri di confrontarsi con atleti di altre nazionalità e migliorare le proprie prestazioni.

Il dt Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo hanno ufficializzato gli azzurri e le azzurre che prenderanno parte ai training camp di Tashkent e Almaty dall’11 al 22 maggio La Federazione Pugilistica Italiana ha ufficializzato le convocazioni per i due training camp internazionali in programma dall’11 al 22 maggio tra Tashkent e Almaty. A diramare l’elenco degli atleti selezionati sono stati il direttore tecnico Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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