Il 15 aprile, a Siena, presso il Palazzo Pubblico, si è svolto un incontro tra il sindaco Nicoletta Fabio, l’assessore Giuseppe Giordano e una delegazione ufficiale dall’Uzbekistan. La visita ha coinvolto rappresentanti di entrambe le città di Siena e Bukhara, in un momento di scambio tra le amministrazioni locali. La visita si inserisce nel contesto delle relazioni tra le due città, riconosciute come patrimonio mondiale dall’UNESCO.

Il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, insieme all’assessore alla cooperazione e alle relazioni internazionali, Giuseppe Giordano, ha ospitato mercoledì 15 aprile presso Palazzo Pubblico una delegazione ufficiale proveniente dall’Uzbekistan. L’incontro ha la partecipazione dell’ambasciatore della dell’Uzbekistan in Italia, Abat Fayzullaev, e del console onorario della medesima nazione, Leonardo Comucci, con l’obiettivo di gettare le basi per una sinergia tra la città senese e la città uzbeka di Bukhara. Un ponte culturale tra due patrimoni UNESCO. Il cuore del confronto istituzionale è risieduto nella profonda affinità che lega i centri storici delle due realtà coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siena e Bukhara: nasce un ponte UNESCO tra Italia e Uzbekistan

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