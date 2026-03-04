Dopo il Micam, circa venti aziende calzaturiere di Fermo partecipano all'evento espositivo in Kazakistan, in programma ad Almaty fino a oggi. Oltre cento buyer provenienti da Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan sono presenti alla manifestazione. Le aziende ferme hanno deciso di espandersi nel mercato kazako, dove il prezzo di alcune scarpe aumenterà del 13,8 per cento.

FERMO Dopo il Micam, una ventina di marchi calzaturieri fermani sono presenti da oggi in Kazakistan all’appuntamento espositivo “La Moda Italiana@Almaty”, in programma fino a domani presso il Dom Priemov hotel. L’evento, che vede la partecipazione di 84 aziende per oltre 100 marchi (calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori) è organizzato da Anci Servizi (Assocalzaturifici), in collaborazione con Emi–Ente Moda Italia e il supporto organizzativo e promozionale di Ice Agenzia. Le sfide «Siamo felici di accogliere i buyer del Kazakistan e quelli che arriveranno da tutte le repubbliche vicine» esordisce Marino Fabiani, presente al salone di Almaty. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Le aziende fermane virano sul Kazakistan ma un paio di scarpe costerà il 13,8% in più. Ad Almaty oltre cento buyer anche da Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan

