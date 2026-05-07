Boxe brillano Milani e Turrin al Ring dei Due Mari di Gallipoli

Due giovani pugili italiane si sono distinte al torneo internazionale Under 17 disputato nel locale “Ring dei Due Mari” di Gallipoli, affrontando avversarie provenienti dalla Polonia. Entrambe hanno dimostrato abilità e determinazione durante le diverse sessioni di gara, contribuendo a portare in alto il nome dell’Italia in questa competizione. La manifestazione ha visto coinvolti vari atleti under 17, con match che si sono svolti nel rispetto delle normative sportive vigenti.

Le due pugili laziali protagoniste nel torneo internazionale Under 17 contro la Polonia. Ottime prestazioni per Vittoria Milani e Aurora Turrin dopo il raduno alla Cecchignola Si è concluso nella serata di ieri a Gallipoli il torneo internazionale femminile Under 17 di pugilato “Ring dei Due Mari”, andato in scena nelle giornate del 4, 5 e 6 maggio. La nazionale italiana giovanile, arrivata in Puglia dopo una settimana di preparazione al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito della Cecchignola, ha affrontato una competitiva rappresentativa della Poland. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Boxe, al via a Gallipoli il Trofeo «Ring dei 2 Mari»: azzurrine U17 e Polonia protagoniste fino al 6 maggioLa città salentina ospita tre giorni di pugilato femminile giovanile nel torneo Round Robin organizzato dalla FPI con la Beboxe Copertino: incontri... Pugilato, Italia U17 batte la Polonia a Gallipoli: azzurrine avanti nel “Ring dei 2 Mari”Inizio positivo per la Nazionale femminile Under 17 di pugilato, impegnata a Gallipoli nel torneo internazionale Round Robin “Il Ring dei 2 Mari”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Boxe, brillano Milani e Turrin al Ring dei Due Mari di GallipoliLe due pugili laziali protagoniste nel torneo internazionale Under 17 contro la Polonia. Ottime prestazioni per Vittoria Milani e Aurora Turrin dopo il raduno a ... sportface.it Pugilato, Milani e Turrin d'oro: le gemelle del gong laziale brillano ancoraLa roccapriorese e la pontina hanno partecipato con grande successo alla spedizione azzurra a Gallipoli nel torneo contro la nazionale polacca ... romatoday.it