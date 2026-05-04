Boxe al via a Gallipoli il Trofeo Ring dei 2 Mari | azzurrine U17 e Polonia protagoniste fino al 6 maggio

A Gallipoli prende il via il Trofeo «Ring dei 2 Mari», un evento di pugilato femminile giovanile che durerà fino al 6 maggio. La manifestazione si svolge nel contesto di un torneo Round Robin organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, con incontri trasmessi in diretta sulla piattaforma WEBtvBea a partire dalle 17. La competizione vede protagoniste le ragazze under 17 provenienti dall’Italia e dalla Polonia.

La città salentina ospita tre giorni di pugilato femminile giovanile nel torneo Round Robin organizzato dalla FPI con la Beboxe Copertino: incontri in diretta su WEBtvBea dalle 17. Gallipoli, perla del Salento, apre le porte alla boxe femminile giovanile. Da oggi, lunedì 4 maggio, fino a mercoledì 6 maggio, la splendida città pugliese ospita il Trofeo Round Robin «Il Ring dei 2 Mari», tre giorni di pugilato che vedono protagoniste le nazionali femminili Under 17 di Italia e Polonia. L’evento è organizzato dalla FPI in collaborazione con la Beboxe Copertino e si inserisce nel percorso di raduno già avviato dalle azzurrine nei giorni scorsi nella stessa città salentina.🔗 Leggi su Sportface.it

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