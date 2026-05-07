Bove sperava di trovare spazio a Watford dopo arresto cardiaco nel 2024

Edoardo Bove, calciatore attualmente in forza al Watford, ha affrontato un arresto cardiaco nel corso del 2024. Dopo l’evento, si è concentrato sulla sua ripresa e sul ritorno in campo. Il 18 aprile 2026, è stato visto durante una partita di campionato contro lo Sheffield United al Vicarage Road. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

"> WATFORD, ENGLAND – APRILE 18: Edoardo Bove del Watford durante la partita di Sky Bet Championship tra Watford e Sheffield United al Vicarage Road il 18 aprile 2026 a Watford, Inghilterra. (Foto di Richard HeathcoteGetty Images) Il Ritorno di Edoardo Bove dopo l’Incidente Cardiaco. Edoardo Bove ha mandato un messaggio contrastante ai tifosi del Watford dopo il suo rientro in campo, avvenuto in seguito a un drammatico episodio di arresto cardiaco. “Non posso negare di aver sperato fosse più facile trovare spazio”, ha commentato il giocatore. Il giovane ex centrocampista della Roma si trovava in prestito alla Fiorentina quando, durante una partita di Serie A contro l’Inter nel dicembre 2024, è crollato al suolo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bove sperava di trovare spazio a Watford dopo arresto cardiaco nel 2024. Notizie correlate Leggi anche: Bove, la rinascita è compiuta: a segno col Watford, è il primo gol dopo l'arresto cardiaco. E spunta uno striscione... Bove rompe l’esilio: debutto ufficiale col Watford dopo 440 giorni di stopIl centrocampista ex Roma e Fiorentina torna in campo in Inghilterra superando il divieto dei regolamenti italiani. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bove: 'felice di aver ritrovato il calcio, speravo fosse più facile'; La seconda vita di Bove: Speravo fosse più facile, ma la prossima stagione per me è già iniziata; Bove: Felice di aver ritrovato il calcio, speravo fosse più facile; Bove parla sui social: Contento di aver ricominciato. Speravo fosse più facile. Bove sperava di trovare spazio a Watford dopo arresto cardiaco nel 2024.Edoardo Bove ha mandato un messaggio contrastante ai tifosi del Watford dopo il suo rientro in campo, avvenuto in seguito a un drammatico episodio di arresto cardiaco. Non posso negare di aver ... napolipiu.com Bove, che fatica il ritorno in campo nella B inglese: "Speravo che fosse più facile" #bove x.com L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina Edoardo Bove è tornato a parlare sui suoi canali social riguardo il ritorno in campo. - facebook.com facebook