Bove rompe l’esilio | debutto ufficiale col Watford dopo 440 giorni di stop

Edoardo Bove torna in campo dopo 440 giorni di assenza, scatenando l’attenzione dei tifosi del Watford. La sua presenza in partita segna il ritorno ufficiale dopo un lungo periodo di inattività forzata. Il centrocampista romano ha debuttato con la squadra in campionato, portando entusiasmo tra gli appassionati che aspettavano da tempo di rivederlo in azione.

Il sipario si rialza ufficialmente sulla carriera di Edoardo Bove, tornato al calcio agonistico nel match di Championship con la maglia del Watford. Il centrocampista romano ritrova il terreno di gioco dopo un calvario durato 440 giorni, segnato dallo stop forzato durante l’esperienza alla Fiorentina di Raffaele Palladino. L’impossibilità di ottenere l’idoneità sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo ha imposto il trasferimento in Inghilterra, dove i protocolli medici consentono l’attività professionistica con tali dispositivi. L’agente del calciatore, Diego Tavano, ha descritto il rientro come una successione di stati d’animo complessi paragonabili a un tragitto sulle montagne russe.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Bove ha avuto la sua prima telefonata con il Watford dopo un periodo difficile, segnato da un infortunio che lo aveva costretto a restare lontano dal campo.

Il Watford ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Edoardo Bove, che torna a giocare dopo le esperienze con Roma e Fiorentina.

