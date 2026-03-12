Con l’arrivo della bella stagione molte persone si trovano a confrontarsi con una sensazione di agitazione e pressione. Tra il desiderio di essere in forma, le agende sempre più piene e il confronto sui social media, si può facilmente sentirsi sopraffatti. Quando i pensieri diventano troppo veloci e difficili da controllare, esiste un semplice trucco che può essere applicato ovunque per calmarsi.

L ’arrivo della bella stagione porta spesso con sé una strana inquietudine. Se da un lato la natura si risveglia, dall’altro l’organismo può reagire con un’accelerazione faticosa da gestire. Questa condizione, spesso definita come ansia di primavera, colpisce chi si sente improvvisamente schiacciato dal dovere sociale di apparire in forma, attivo e produttivo. Gestire questa pressione richiede strumenti immediati e concreti, come la regola del 3-3-3, una tecnica di radicamento estremamente efficace per interrompere il flusso dei pensieri negativi e riportare l’attenzione al momento presente. Ansia da prestazione: i consigli dell’esperto per lui e per lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra la pressione di essere "in forma", l'agenda che si riempie e il confronto sui social, è facile sentirsi sopraffatte. E se i pensieri corrono troppo veloci, c'è un trucco semplicissimo che si può usare ovunque

Articoli correlati

Non basta un ristorante aperto per dire che a Gaza non si muore di fame: il trucco israeliano sui socialMentre sui social circolano clip di ristoranti aperti, i dati dell’IPC mostrano che centinaia di migliaia di persone vivono in stato di emergenza...

Visto che si usa il Var per tutto, non si può usare per i simulatori? La pagliacciata di Parisi era da rossoAs Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Fabiano Parisi Uno strumento,...

Aggiornamenti e notizie su Tra la pressione di essere in forma...

Temi più discussi: Silvia: Sono stata lentamente messa da parte. La psicologa: Non è mobbing, ma straining; I migliori smartwatch per tenere sott’occhio la pressione sanguigna (e non solo); Meno sale, pressione più bassa: metanalisi quantifica il beneficio soprattutto in pazienti nefropatici e ipertesi; Mercati europei sotto pressione tra tensioni geopolitiche e rincaro dell’energia.

La misurazione della pressione alla caviglia può essere indicativa di quella misurata al braccioPer convenzione e comodità, la pressione arteriosa (PA) viene misurata soprattutto al terzo medio o superiore del braccio e le linee guida internazionali sull'ipertensione si basano su tale ... corriere.it

Il segreto per abbassare la pressione: il giusto equilibrio tra potassio e sodioUna nuova ricerca dell'University of Waterloo in Belgio rivela che aumentare il rapporto tra potassio e sodio nella dieta potrebbe essere più efficace per abbassare la pressione sanguigna rispetto ... quotidiano.net

Misuriamoci per non alzare la pressione. Nei luoghi di cura, il rispetto fra persone e la capacità di gestire tensioni e difficoltà senza trasformarle in aggressività tutelano un patrimonio collettivo:il diritto alla salute e la qualità dei servizi. È una responsabil - facebook.com facebook

I giovani italiani: il 24% sono sfiduciati e sotto pressione. La ricerca dalla Fondazione Unhate di Alessandro Benetton: 'il 17% sono attivi e aperti'. #ANSA x.com