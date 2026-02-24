Luca Rossi Schmidt si racconta sui social del padre Vasco | In casa ho respirato arte da sempre

Luca Rossi Schmidt ha condiviso sui social le sue esperienze con il padre Vasco, spiegando che in casa ha respirato arte fin da bambino. La causa di questa passione nasce dall’ambiente creativo del padre, noto musicista. Nel suo racconto, Luca descrive come le melodie e le chitarre abbiano fatto parte della vita quotidiana. La sua testimonianza rivela un legame stretto tra famiglia e arte, che ha influenzato il suo percorso personale.

Bologna, 24 febbraio 2026 – L'arte è proprio una questione di famiglia. Una famiglia Rossi non qualsiasi, va detto, visto che stiamo parlando di Luca Rossi Schmidt. Il giovane artista – che da dicembre espone in via Testoni all'Art Gallery LKDK, come svelato sulle pagine del Carlino – intreccia la sua ricerca artistica con quella del padre Vasco. Che ha rilanciato nelle ultime ore sui suoi social il racconto di questa nuova galleria nel centro di Bologna, che custodisce una storia di affetti e un immaginario che spazia dai manga ai videogame. Non senza un tocco dark e di ironia, almeno guardando la danza di colori di opere come Cappuccetto rosso killer o il Vasco Joker.