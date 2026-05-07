La sentenza relativa all’aggressione a un giovane arbitro durante una partita under 13 è stata rinviata. L’episodio è avvenuto circa un anno fa, coinvolgendo anche il padre di un calciatore. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo sportivo locale. La prossima udienza si terrà tra alcune settimane, ma al momento non ci sono date ufficiali per la conclusione del procedimento.

Slitta il giudizio sulla vicenda che un anno fa sconvolse il mondo sportivo aretino e pesarese: l’aggressione al giovane arbitro Lorenzo Petrelli. Era infatti attesa la sentenza, ma il procedimento ha subito uno stop. Il giudice Michele Nisticò ha infatti accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’imputato, Francesco Sangiovanni, 46 anni, residente a Pesaro. Gli atti saranno trasmessi alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi sulla compatibilità tra il rigetto del patteggiamento e l’ammissione al rito abbreviato. Sangiovanni è accusato della brutale aggressione avvenuta l’8 giugno dello scorso anno allo stadio Comunale di Arezzo, al termine di una gara Under 13 disputata nell’ambito del memorial Poggini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte e morsi all’arbitro della gara under 13. Rinviata la sentenza sul padre violento

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