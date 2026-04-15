Un uomo è stato condannato a quattro anni di carcere per aver aggredito e insultato la propria figlia di 18 anni. La ragazza aveva presentato una denuncia nel 2023, accusando il padre di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dell'uomo per i comportamenti violenti messi in atto nei confronti della figlia.

Aveva denunciato il padre per maltrattamenti, lesioni personali e sequestro di persona nel 2023, ma poi al processo al Tribunale di Monza aveva cercato di rimangiarsi le accuse, confermate però quando il giudice l’aveva avvertita che a soli 20 anni rischiava di macchiarsi del reato di falsa testimonianza. Ora al genitore, un 40enne di Carate Brianza, il Tribunale di Monza ha inflitto la pena di 4 anni di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. L’uomo nel frattempo ha avuto molte altre condanne, almeno in primo grado, finendo prima agli arresti domiciliari e poi in carcere per il cumulo di pene: 2 anni per avere...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botte e insulti alla figlia 18enne. Quattro anni al padre violento

“Voleva controllarmi la vita”: padre condannato a 4 anni per le angherie alla figlia 18enneCarate Brianza (Monza), 14 aprile 2026 - Il padre denunciato per maltrattamenti, lesioni personali e sequestro di persona nel 2023 ma poi al processo...

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