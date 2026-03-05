Delitto al Big Town il processo Ore 13.11 la sentenza dell’Assise | ventotto anni per padre e figlio

Alle 13.11, la corte d’Assise ha pronunciato la sentenza: ventotto anni di reclusione per un padre e un figlio coinvolti nel delitto al Big Town. La presidente della corte, giudice Piera Tassoni, ha letto il verdetto davanti a un’aula piena di avvocati, imputati e familiari. La decisione chiude un procedimento che ha attirato l’attenzione di tutta la comunità.

Ventotto anni di reclusione. Le lancette segnano le 13.11 quando le parole del giudice Piera Tassoni, presidente della corte d'Assise, spezzano il silenzio gravido d'attesa dell'aula B del tribunale. La sentenza di condanna per Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio di 72 e 43 anni imputati per l'omicidio del 43enne Davide Buzzi e per il tentato omicidio del 23enne Lorenzo Piccinini, segna il primo punto fermo nella vicenda giudiziaria nata dalla notte di sangue del Big Town, locale di cui l'imputato più giovane era titolare. La pena inflitta dalla corte supera di quattro anni la richiesta del pubblico ministero Barbara Cavallo, la quale aveva chiesto 24 anni di reclusione per ciascuno degli imputati. Omicidio al Big Town, padre e figlio condannati a 28 anni di carcereLa vicenda risale alla notte del 1 settembre 2023 ed è avvenuta all'interno del locale Big Town di via Bologna.