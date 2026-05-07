Dopo oltre quattro anni di latitanza, un uomo sospettato di essere un importante trafficante di cocaina è stato arrestato a Tirana. La polizia ha seguito gli spostamenti della moglie, che ha portato all’individuazione del suo nascondiglio. L’arresto è avvenuto in una zona residenziale della capitale albanese, dove l’uomo si era rifugiato. Le autorità italiane avevano emesso un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti.

VENEZIA - È bastato seguire i suoi passi, o meglio, quelli della moglie, per arrivare fino a lui. Dopo più di quattro anni di latitanza, il “boss della cocaina” Kol Bushpepa è stato rintracciato e arrestato a Tirana, dove si nascondeva dal 2022. A tradirlo non è stato un errore clamoroso, ma una scia di viaggi ripetuti sempre negli stessi luoghi, con auto cambiate di continuo, organizzati senza telefonate. Briciole sparse dalle persone più care al latitante e che gli investigatori della Squadra mobile di Venezia, capitanati dal dirigente Eugenio Masino, non hanno smesso di raccogliere per anni. Così, nei giorni scorsi nella capitale albanese è scattato l’arresto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Boss della droga tradito dai viaggi della moglie: arrestato a Tirana dopo quattro anni di latitanza

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