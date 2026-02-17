Traffico internazionale di droga corriere arrestato in Francia dopo nove anni di latitanza
Un corriere albanese, ricercato dalla procura di Perugia per traffico internazionale di droga, è stato catturato in Francia dopo aver vissuto nascosto per quasi un decennio. La sua cattura si è verificata in un'area di confine, dove si nascondeva cercando di sfuggire alle autorità italiane.
Arrestato in Francia dopo nove anni di latitanza un corriere albanese. Era ricercato dalla Procura di Perugia per traffico internazionale di droga. Si è conclusa dopo quasi un decennio la fuga di un cittadino albanese di 67 anni, residente nel Regno Unito, arrestato lo scorso 15 febbraio dalla Polizia francese nei pressi del porto di Calais. L’uomo era ricercato dall’aprile del 2017 in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Procura Generale di Perugia per il suo ruolo di rilievo in un vasto traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla magistratura perugina, hanno permesso di ricostruire il ruolo chiave del latitante all'interno di un'organizzazione dedita all'importazione di cocaina.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
La Guardia di finanza ha eseguito nove arresti in Puglia nell'ambito di un'operazione contro un traffico internazionale di droga gestito da un gruppo albanese.
