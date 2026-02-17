Cocaina dal Belgio all' Italia anche a Chieti | arrestato in Francia dopo nove anni di latitanza per traffico internazionale di droga

Un uomo ricercato in Italia da nove anni per traffico di droga è stato catturato in Francia, vicino a Calais, domenica 15 febbraio. La procura di Perugia lo cercava per aver gestito un traffico di cocaina proveniente dal Belgio e destinata anche a Chieti. L’arresto è arrivato dopo un lungo inseguimento e si è concretizzato in un’area portuale affollata, dove l’uomo si nascondeva tra i container.

Da 9 anni la procura di Perugia lo ricercava per traffico internazionale di droga. E la sua latitanza si è conclusa in Francia, domenica 15 febbraio, con l'arresto nei pressi del porto di Calais. Protagonista della vicenda raccontata da Perugia Today un cittadino albanese di 67 anni, residente nel Regno Unito, accusato di organizzare il trasporto degli stupefacenti dal Belgio all'Italia. L'uomo, ricercato dall'aprile 2017 in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla procura generale di Perugia, è stato arrestato due giorni fa dalla polizia francese. E l'indagine riguarda anche Chieti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Traffico internazionale di droga, corriere arrestato in Francia dopo nove anni di latitanza Un corriere albanese, ricercato dalla procura di Perugia per traffico internazionale di droga, è stato catturato in Francia dopo aver vissuto nascosto per quasi un decennio. Traffico internazionale di cocaina che arrivava anche a Parma: arrestato 67enne dopo 9 anni di latitanza Un uomo di 67 anni, ricercato per un traffico di cocaina che raggiungeva anche Parma, è stato arrestato in Francia dopo nove anni di latitanza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cocaina tra i chicchi di caffé, condannati tre albanesi; Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri, puntata integrale 24/9/2025; Smantellata rete internazionale di traffico di cocaina verso l'Islanda; Traffico internazionale di stupefacenti, rintracciato e arrestato in Belgio. Era ricercato dal 2025. Traffico internazionale di cocaina che arrivava anche a Parma: arrestato 67enne dopo 9 anni di latitanzaUn cittadino albanese di 67 anni, latitante da nove anni, è stato arrestato in Francia. Era ricercato dalla Procura di Perugia per traffico internazionale di droga. Secondo la ricostruzione degli ... parmatoday.it Dal Venezuela all’Europa: la nuova via della cocaina che alimenta jihadismo e cartelliIl Venezuela si è trasformato in un crocevia cruciale per i flussi internazionali di cocaina, diventando il punto di partenza di carichi destinati all’Africa occidentale e, da lì, instradati verso ... panorama.it Garcia: “Lukaku ha bisogno di tempo. De Bruyne Essere guariti non basta” Rudi Garcia, c.t. del Belgio ed ex tecnico del Napoli, ha parlato alla stampa belga della situazione di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne in vista del Mondiale. “Romelu Lukaku ha gio facebook