Borse europee in rialzo | Nvidia e IA guidano l’ottimismo

Le borse europee aprono oggi con il segno positivo, trainate dall’ottimismo che ha caratterizzato le piazze asiatiche e che ha riportato i titoli tecnologici al centro della scena. L’attesa per i conti trimestrali di Nvidia, previsti per domani, sta catalizzando l’attenzione degli investitori, dopo settimane di turbolenze legate alle prospettive dell’intelligenza artificiale. L’aria di rimbalzo complessivo sui mercati azionari segue una settimana di incertezze, con gli indici asiatici che hanno toccato nuovi record. A Tokyo, il Nikkei ha chiuso in rialzo del 2,2%, mentre l’indice Topix è salito dello 0,71%. Anche le borse cinesi e di Hong Kong hanno registrato guadagni significativi, con l’indice Composite di Shanghai in crescita dell’1,06% e l’Hang Seng in aumento dello 0,93%. In Europa, l’attenzione si sposta anche sui conti delle aziende locali. Oggi, a Piazza Affari, saranno approvati i bilanci di Eni, Pirelli e Poste Italiane, mentre Leonardo ha già chiuso il 2025 superando le aspettative, con un ebitda di 1,75 miliardi di euro e ricavi per 19,5 miliardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Borse europee in rialzo, rally titoli Difesa dopo blitz Usa in VenezuelaLe borse europee mostrano segnali di rialzo a metà mattinata, in seguito alle recenti sviluppi in Venezuela.

Borse europee in rialzo, nomina a sorpresa alla Fed solleva aspettative sulle politiche monetarieLe borse europee chiudono la settimana in rialzo, spinte dall’ottimismo dopo la nomina a sorpresa di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve.

Borse di Asia e Pacifico in rialzo con Tokyo (+2%) e Seul (+1,9%) che hanno raggiunto livelli record grazie alla forza dei titoli tecnologici che ha favorito anche Hong Kong (+0,69%).

Le borse europee in rialzo; HSBC guida la stagione degli utiliTornando in Europa, ci sono anche diverse società importanti che hanno pubblicato risultati da analizzare per gli investitori. it.investing.com

A Piazza Affari bene Stellantis (+1,2%) dopo i dati sulle immatricolazioni Ue. A Milano salgono Stm +1% e Snam +1%, Italgas +1,4%, Snam +1,2% dopo mega commessa in Arabia Saudita.

