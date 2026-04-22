Borsa | Milano chiude in calo Ftse Mib -0,25%

La Borsa di Milano ha terminato la seduta con una diminuzione dello 0,25%, portando l’indice Ftse Mib a 47.785 punti. Tra i titoli più performanti, quelli del settore energetico, con Eni che ha guadagnato il 2,3% e Saipem che ha chiuso con un aumento del 6,3%, grazie ai risultati finanziari pubblicati. La giornata è stata influenzata dalle oscillazioni dei mercati e dai dati economici diffusi nelle ultime ore.

La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib ha perso lo 0,25% a 47.785 punti. Bene i titoli dell'energia con Eni in rialzo del 2,3% e Saipem del 6,3% spinta dai conti. Effetto trimestrale negativo invece per Moncler che ha ceduto il 2,7%; maglia nera del listino è Avio (-5,15%).🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,17%Seduta di qualche frazione negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,17% a 47. Leggi anche: Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,28% Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piazza Affari recupera nel finale e chiude poco sotto la parità; Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,17%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,3%) nonostante il rally di Amplifon (+5%). Bene anche Mediobanca-Mps; Piazza Affari chiude in forte rialzo. FTSEMib +1,75%. Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,25%La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib ha perso lo 0,25% a 47.785 punti. Bene i titoli dell'energia con Eni in rialzo del 2,3% e Saipem del 6,3% spinta dai conti. Effetto trimestrale negativo ... ansa.it Borsa: Milano chiude in calo dell'1,36%, pesa lo stacco dei dividendi di otto big(ANSA) - MILANO, 20 APR - Piazza Affari ha chiuso in calo: il Ftse Mib ha perso l'1,36% a 48.207 punti, penalizzato per lo 0,77% dallo stacco ... notizie.tiscali.it Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,25%. Il primo indice Ftse Mib a 48.022 punti #ANSA x.com L’indice Ftse Mib è stato respinto da una prima zona di resistenza e ha subito una correzione intraday - facebook.com facebook