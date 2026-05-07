A Borno, il cuore del paese si ferma per la scomparsa di Nicolò, un giovane conosciuto per il suo carattere gentile e la sua forza fisica. La notizia è stata comunicata dai familiari, che hanno confermato la sua morte avvenuta nel sonno. Nicolò, considerato un punto di riferimento per i volontari locali, lascia un vuoto tra chi lo conosceva e lo apprezzava.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Nicolò a diventare un pilastro per i volontari?. Chi sono i familiari che hanno annunciato la tragica scomparsa?. Dove si può rendere omaggio al giovane prima del funerale?. Perché la sua morte ha scosso così profondamente l'intera comunità?.? In Breve Familiari Rosy, Mirko, Andrey, Federico e la nonna Francesca piangono la perdita.. Associazione Volontari del Sorriso partecipa al lutto per il giovane membro.. Rosario previsto mercoledì 6 maggio alle ore 15 a Borno.. Funerali giovedì 7 maggio alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale.. Borno piange Nicolò Frazoni, scomparso improvvisamente nel sonno tra la notte di lunedì 4 e quella di martedì 5 maggio a soli 35 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borno piange Nicolò: scomparso nel sonno il giovane gigante buono

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