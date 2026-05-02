Tencarola piange il ‘gigante buono’ | l’ultimo saluto a Marco Cossi

A Tencarola si sono svolti i funerali di Marco Cossi, considerato da molti un punto di riferimento nel quartiere. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con amici e parenti che hanno rivolto l’ultimo saluto a colui che ha lasciato un segno nella comunità locale. Durante il momento più toccante, il fratello ha condiviso alcuni ricordi personali, mentre i presenti si sono stretti intorno alla famiglia per un addio collettivo.

?? Cosa scoprirai Chi era l'uomo che ha scosso la tranquillità di Tencarola? Cosa ha raccontato il fratello durante il momento più commovente? Come ha reagito la comunità al luogo della tragedia? Perché la scomparsa di Marco ha cambiato il quartiere??? In Breve Partecipazione di Albina, Stefano e Roberta Cossi alla cerimonia nella chiesa di San Bartolomeo. Intervento del fratello Stefano Cossi e del parroco don Luciano Danese durante la liturgia. Fiori e lumini deposti dai cittadini nel luog .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tencarola piange il ‘gigante buono’: l’ultimo saluto a Marco Cossi Notizie correlate Addio a Marco Cossi: Tencarola piange la vittima del tradimento? Cosa sapere Funerali di Marco Cossi sabato mattina alle ore 10 nella chiesa di Tencarola. L'abbraccio della comunità per l’ultimo saluto a Marco Cossi, ucciso il 19 aprileSi sono svolti questa mattina, nella chiesa di San Bartolomeo apostolo a Tencarola, i funerali di Marco Cossi, il 47enne ucciso domenica 19 aprile... Panoramica sull’argomento Si parla di: VIDEO | Ciao Marcone: a Tencarola l'ultimo saluto a Marco Cossi. L'abbraccio della comunità per l’ultimo saluto a Marco Cossi, ucciso il 19 aprileOggi, sabato 2 maggio, nella chiesa di San Bartolomeo a Tencarola, frazione di Selvazzano Dentro, si sono celebrati i funerali del 47enne. Il fratello Stefano: «Nel momento più brutto della nostra vit ... padovaoggi.it L'ultimo saluto a Marco Cossi: sabato i funerali a TencarolaLa comunità si stringerà attorno alla famiglia questo sabato, 2 maggio alle 10, nella chiesa di San Bartolomeo, mentre proseguono le indagini sull’omicidio avvenuto il 19 aprile tra via Santi Fabiano ... padovaoggi.it