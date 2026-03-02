Solidarietà oltre 100mila euro raccolti a favore di Opera Santa Teresa del Bambino Gesù

In meno di tre mesi, l’associazione Ravenna Galla Placidia ha raccolto oltre 100mila euro tramite una campagna di crowdfunding. I fondi sono destinati alla realizzazione di un impianto di condizionamento presso l’Opera Santa Teresa del Bambino Gesù. La somma raggiunta ha superato l’obiettivo iniziale di 100mila euro, coinvolgendo numerosi donatori.

In meno di tre mesi, l’ambizioso obiettivo di 100mila euro lanciato dall’associazione Ravenna Galla Placidia attraverso una campagna di crowdfunding per la realizzazione di un impianto di condizionamento all’Opera di Santa Teresa è stato raggiunto. A 5 giorni dalla fine della campagna, iniziata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Un anno di solidarietà per Gaia. Oltre 100mila euro di fondi raccolti. Battaglia contro la rara malattiadi Gaia Papi Un anno di impegno, solidarietà e traguardi concreti per Gaia e la sua famiglia. Raccolti oltre tremila euro nella serata di musica e solidarietà al Teatro ChiariUna serata intensa, partecipata ed emozionante quella che si è svolta venerdì al Teatro Walter Chiari di Cervia: “Auguri in Musica e Solidarietà”,...