Bonus sicurezza 2026 | quali spese rientrano gli errori da evitare e come ottenere fino al 50%

Il cosiddetto bonus sicurezza 2026 non rappresenta una misura autonoma, ma è un’espressione semplificata che indica una serie di interventi ammessi all’interno del più ampio bonus ristrutturazioni. Si tratta di spese che riguardano lavori di miglioramento della sicurezza degli edifici, con possibilità di ottenere detrazioni fino al 50 per cento. È importante conoscere le tipologie di spese ammesse e gli errori da evitare per usufruire correttamente delle agevolazioni.

(Adnkronos) – Non esiste un vero e proprio “bonus sicurezza 2026” come misura autonoma. Si tratta infatti di un’espressione semplificata che fa riferimento a una serie di interventi agevolabili inclusi nel più ampio bonus ristrutturazioni. A chiarirlo è Alessandra Caparello di Immobiliare.it, spiegando che la misura rientra nel perimetro delle detrazioni fiscali sugli immobili. L’agevolazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Bonus Sicurezza: Come Ottenere lo Sconto 50%

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