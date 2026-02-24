Bonus tende da sole 2026 | detrazione fino al 50% ma attenzione agli errori

Il governo ha confermato il bonus tende da sole 2026, che permette di ottenere una detrazione fiscale fino al 50%. Questa misura mira ad incentivare la sostituzione e l’installazione di tende per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni. Tuttavia, molte persone devono fare attenzione alla documentazione e alle procedure da seguire per usufruire correttamente dello sconto. La richiesta di chiarimenti aumenta tra chi sta pianificando di approfittarne.

Detrazione dal 36% al 50%. È confermato per il 2026 il bonus tende da sole, ma con alcune novità e richiesta di attenzione sia nella scelta del prodotto sia nella richiesta e nella gestione degli adempimenti fiscali. Un semplice errore può compromettere il diritto alla detrazione. Bonus tende da sole 2026: come funziona la detrazione. Il bonus tende da sole rientra tra gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Non si tratta quindi di un semplice intervento estetico: la schermatura deve contribuire concretamente all’efficienza energetica della casa. Una delle novità riguarda la distinzione tra abitazione principale e altri immobili. 🔗 Leggi su Panorama.it

