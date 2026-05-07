Bonus donne 2.0 | fino a 800 euro per le nuove assunzioni stabili

Il governo ha annunciato il bonus donne 2.0, un incentivo economico fino a 800 euro destinato alle aziende che assumono donne con contratti stabili. Il bonus è destinato a chi ha avuto un periodo di inattività di almeno 24 mesi e può essere richiesto anche da imprese che intendono rafforzare la propria forza lavoro femminile. La cifra del beneficio varia tra le regioni del Nord e del Mezzogiorno.

? Cosa scoprirai Chi può accedere al bonus dopo 24 mesi di inattività?. Come cambia l'importo del beneficio tra Nord e Mezzogiorno?. Quali sono le categorie che beneficiano della deroga sui mesi?. Come devono muoversi le aziende per attivare lo sconto contributivo?.? In Breve Esonero contributivo fino a 650 euro per il territorio nazionale.. Massimo 800 euro mensili per le assunzioni nella ZES del Mezzogiorno.. Inattività richiesta di 24 mesi o 12 mesi per categorie svantaggiate.. Incentivo valido per 24 mesi con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2026..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Con il tasso di disoccupazione al 5,2%, l’incentivo per le nuove assunzioni stabilizza il mercato del lavoro femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus donne 2.0: fino a 800 euro per le nuove assunzioni stabili Notizie correlate Bonus da 800 euro per giovani, donne e Zes: assunzioni agevolate nel decreto Primo MaggioIl Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Primo Maggio, che contiene una serie di misure sul lavoro. Bonus giovani 2026, incentivi per assunzioni stabili fino al 30 aprile: opportunità anche per studenti e neolaureatiIl Bonus giovani 2026, aggiornato dopo la conversione in legge del decreto Milleproroghe (legge n. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lavoro, arrivano i bonus 2.0: ecco i nuovi incentivi per donne, giovani e Zes; Cosa prevede il decreto Primo maggio: sgravi per chi assume donne, giovani e lavoratori nella Zes; Decreto lavoro: bonus 2.0 per donne, giovani e ZES Unica; Governo: salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale. Bonus donne 2.0, fino a 800 euro al mese nel 2026 per chi assume a tempo indeterminatoIl nuovo Decreto Lavoro 2026 riporta al centro il tema dell’occupazione femminile con un ... msn.com Lavoro, arrivano i bonus 2.0: nuovi incentivi per donne, giovani e ZesIl decreto del 1° maggio rimette mano a una parte degli incentivi per le assunzioni e stringe il campo su tre fronti: donne, under 35 e imprese del ... finanza.com Bonus assunzioni Giovani, Donne e ZES: requisiti e importi del DL 62/2026 https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/488152/proroga-bonus-assunzioni-2026.html - facebook.com facebook Bonus assunzioni Giovani, Donne e ZES: requisiti e importi del DL 62/2026 • Assunzioni agevolate fino al 31 dicembre 2026 con esonero al 100% ma requisiti più stringenti e incremento occupazionale obbligatorio per tutti i bonus. x.com