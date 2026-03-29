Bonus giovani 2026 incentivi per assunzioni stabili fino al 30 aprile | opportunità anche per studenti e neolaureati

Il Bonus giovani 2026, approvato con la legge di conversione del decreto Milleproroghe, prevede incentivi per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato. La misura rimane in vigore fino al 30 aprile 2026 e include anche opportunità per studenti e neolaureati. La normativa interessa aziende che intendono stabilizzare i propri lavoratori attraverso questa agevolazione.

Il Bonus giovani 2026, aggiornato dopo la conversione in legge del decreto Milleproroghe (legge n. 262026), resta attivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato fino al 30 aprile 2026. La misura, pur rivolta ai datori di lavoro, incide direttamente sulle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per under 35, in particolare diplomati e neolaureati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Bonus giovani 2026, sgravi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia per le assunzioniFino al 30 aprile le imprese possono accedere al massimo degli incentivi per assumere under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con uno sgravio... Bonus assunzioni 2026: meno incentivi per giovani e over 35, agevolazioni confermate per le donneCon la conversione in legge del decreto Milleproroghe cambiano gli incentivi alle assunzioni: gli sgravi per giovani under 35 e disoccupati over 35... Approfondimenti e contenuti su Bonus giovani Temi più discussi: Bonus assunzione giovani, ZES e donne: proroga con decorrenze e condizioni diversificate; Bonus giovani 2026: guida agli incentivi; Bonus giovani, sgravi contributivi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia; Bonus giovani 2026, sgravi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia per le assunzioni. Bonus giovani 2026: scade il 30 aprile, ecco chi può ancora usarlo e come non perdere l’occasioneIl bonus giovani 2026 è ancora attivo ma solo fino al 30 aprile: esonero contributivo fino a 500 euro al mese per le aziende che assumono under 35. Tutto quello che c'è da sapere prima che scada. blitzquotidiano.it Bonus giovani 2026, sgravi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia per le assunzioniFino al 30 aprile le imprese possono accedere al massimo degli incentivi per assumere under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con uno sgravio contributivo ... fanpage.it Lavoro, scatta il conto alla rovescia per il Bonus Giovani Fino al 30 aprile le imprese possono accedere al massimo degli incentivi per assumere under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con uno sgravio contributivo fino al 100% - facebook.com facebook Il e aiuta le imprese che intendono fare assunzioni di giovani oppure nei territori del mezzogiorno e nelle cosiddette zone economiche speciali #IlPostoGiusto | #BonusGiovani | #BonusZes | @MinLavoro x.com