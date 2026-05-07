In diverse località italiane è stato confermato e rinnovato il bonus fino a 250 euro destinato a chi utilizza la bicicletta per recarsi al lavoro. L’iniziativa, denominata “Bike to work”, prevede l’assegnazione di contributi economici ai lavoratori che scelgono di spostarsi in bici. La misura riguarda vari comuni e si propone di incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Confermati e rinnovati i buoni fino a 250 euro per chi aderisce all’iniziativa “Bike to work”. La prima edizione è stata un successo e questo ha permesso a diversi comuni italiani di riproporre lo stesso formato: fino al 30 ottobre 2026 è possibile accumulare voucher e buoni spesa da spendere nei negozi del territorio. “Bike to work” permette a chi già usa la bicicletta, o vuole iniziare a farlo, di accumulare i chilometri percorsi e trasformarli in buoni spesa. L’iniziativa permette di raggiungere un tetto massimo di 2,5 euro al giorno, per un buono di massimo 250 euro all’anno e fino a esaurimento del fondo. Che cos’è il “Bike to work”. L’iniziativa “Bike to work” parte il 19 settembre, per celebrare la giornata europea dell’ uso della bici negli spostamenti casa-lavoro.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus di 250 euro per chi va a lavoro in bici: in quali comuni è attivo

Notizie correlate

Bonus trasporti da 10 euro per chi va al lavoro: come ottenere gli ultimi incentivi Maas a BariIl programma sperimentale per i sistemi integrati di trasporto in città ha superato la cifra di un milione di euro di incentivi La rivoluzione della...

Leggi anche: Bonus psicologo 2026 per studenti: voucher da 250 euro per sedute dalle medie alle superiori

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bonus AscoltaMI 2026: il nuovo voucher psicologico per studenti da 250 euro; Bonus Mobili 2026: come avere 2.500 euro di rimborso (e cosa non puoi comprare); Misure agevolative per madri lavoratrici: decontribuzione e Bonus mamme 2026. L’approfondimento First Cisl; Bonus Lottomatica: come funziona e come ottenerlo.

Bonus di 250 euro per chi va a lavoro in bici: in quali comuni è attivoTrasformare i chilometri percorsi in bicicletta in voucher da spendere nei negozi grazie al progetto Bike to work. Ecco come funziona ... quifinanza.it

Bonus senza deposito immediato casino e scommesse maggio 2026Scopri come ricevere i 19 migliori bonus senza deposito 2026 selezionati dai nostri esperti, con le top promozioni aggiornate a maggio. calciomercato.com

BONUS BOLLETTE: IN ARRIVO Contributo Straordinario di 115€ (Aggiornamento ARERA) https://www.youtube.com/embed/I_TiN_fcTP8 - facebook.com facebook

Chi ha bocciati stipendio e bonus di #Orcel. Su @Affaritaliani 04/05/26. @UniCreditEurope #remunerazioni #assemblea x.com