Bonus trasporti da 10 euro per chi va al lavoro | come ottenere gli ultimi incentivi Maas a Bari

Il bonus trasporti da 10 euro si collega ai recenti incentivi Maas a Bari, dove più di 20.000 utenti hanno già attivato il servizio. La piattaforma MaaS for Italy ha distribuito oltre un milione di euro, facilitando gli spostamenti quotidiani di molti lavoratori. Questa iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’uso dell’auto privata nel centro urbano. Molti cittadini stanno già scoprendo come ottenere i benefit disponibili.

Il programma sperimentale per i sistemi integrati di trasporto in città ha superato la cifra di un milione di euro di incentivi La rivoluzione della mobilità sostenibile a Bari corre veloce: il programma sperimentale MaaS for Italy (Mobility as a Service) ha ufficialmente abbattuto il muro del milione di euro di incentivi erogati, registrando oltre 20mila utenti attivi sulla piattaforma. Un traguardo che segna il passaggio alla fase finale della sperimentazione, finanziata dal Pnrr, con una novità importante dedicata al mondo del lavoro: il caso studio 'Corporate Mobility'. Per l'ultima fase del progetto, che si concluderà il 31 marzo 2026, l'amministrazione comunale punta tutto sugli spostamenti casa-lavoro.