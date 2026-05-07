Bonus anziani 2026 previsti 850 euro per gli over 80 e agevolazioni per over 70 | chi può richiederle e come

Nel 2026, entrerà in vigore la Prestazione Universale, un aiuto economico di 850 euro al mese rivolto agli over 80 non autosufficienti. Sono previste anche agevolazioni per gli over 70, con modalità di richiesta e requisiti ancora da definire. Questa misura mira a migliorare il supporto alle persone anziane che vivono in modo non indipendente, con un intervento che si inserisce nel quadro delle iniziative dedicate alla fascia di età più avanzata.

Nel 2026 entra nel vivo la Prestazione Universale, un contributo da 850 euro mensili destinato a rafforzare l'assistenza domiciliare per gli over 80 non autosufficienti. Il nuovo bonus si affianca a una rete di esenzioni e sconti già attivi per proteggere il risparmio e la salute dei cittadini senior.🔗 Leggi su Fanpage.it

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