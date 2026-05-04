Bonus per Isee sotto ai 35mila euro tutte le agevolazioni attive nel 2026 e come richiederle | l'elenco

Il governo ha annunciato una serie di bonus e agevolazioni che resteranno attive fino al 2026, rivolti soprattutto alle famiglie con figli e con un Isee inferiore ai 35.000 euro. Sono disponibili diversi contributi economici e strumenti di supporto, e le modalità per richiederli sono state rese note. La lista completa delle agevolazioni e i passaggi necessari per ottenerle sono stati pubblicati ufficialmente.