Bonus per Isee sotto ai 35mila euro tutte le agevolazioni attive nel 2026 e come richiederle | l'elenco
Il governo ha annunciato una serie di bonus e agevolazioni che resteranno attive fino al 2026, rivolti soprattutto alle famiglie con figli e con un Isee inferiore ai 35.000 euro. Sono disponibili diversi contributi economici e strumenti di supporto, e le modalità per richiederli sono state rese note. La lista completa delle agevolazioni e i passaggi necessari per ottenerle sono stati pubblicati ufficialmente.
Il governo mette a disposizione vari contributi economici pensati principalmente per le famiglie con figli. Ecco quelli disponibili nel 2026 legati all'Indicatore della situazione economica equivalente sotto i 35mila euro e come fare domanda.🔗 Leggi su Fanpage.it
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