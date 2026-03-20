Bonus anziani 2026 fino a 1.392 euro al mese | requisiti domanda e chi può ottenerlo

Nel 2026, viene confermato il bonus anziani, un sostegno economico destinato alle famiglie con persone fragili. L'importo massimo previsto è di 1.392 euro al mese e sono stati stabiliti requisiti e modalità di richiesta. Il beneficio può essere ottenuto da chi rientra in specifici criteri di reddito e di condizioni familiari. La domanda può essere presentata attraverso i canali ufficiali dedicati.

Nel 2026 è confermato uno dei sostegni economici più importanti per le famiglie con persone fragili: il cosiddetto bonus anziani, che può arrivare fino a 1.392 euro al mese. La notizia rilevante è che la misura resta attiva anche quest’anno, ma solo in via sperimentale e con requisiti molto selettivi. Non si tratta quindi di un contributo per tutti gli over 65, ma di un aiuto mirato a chi si trova in condizioni di grave non autosufficienza. Questa misura, chiamata tecnicamente Prestazione Universale, è stata introdotta con il cosiddetto “Decreto Anziani” ed è valida fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe future. Sommando queste due componenti, l’importo totale può arrivare fino a circa 1. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Bonus anziani 2026, fino a 1.392 euro al mese: requisiti, domanda e chi può ottenerlo Articoli correlati Bonus anziani 2026, fino a 1.380 euro al mese dall’Inps: chi può chiederli e come fare domandaIl 2026 conferma un aiuto economico fondamentale per le famiglie che si prendono cura degli anziani più fragili. Leggi anche: Bonus anziani 2026 fino a 1.392 euro: chi può richiederlo, come funziona e le scadenze da rispettare Bonus anziani 2026, requisiti e chi ne ha diritto Contenuti utili per approfondire Bonus anziani Temi più discussi: Assegno universale anziani 2026: requisiti, ISEE e novità; Nuovo Isee per la famiglia e l’inclusione 2026 al via: più agevolazioni ma non per tutti; Piano non autosufficienza 2025-2027. Doppio binario anziani-disabili, nuovi criteri di riparto e soglie Isee fino a 65.000 euro per i casi più gravi; Anziani, disabili e caregiver, approvata la programmazione per il 2026. Assegno Universale Anziani 2026: Fino a 1.381 Euro al Mese per Ultra-Ottantenni Non AutosufficientiAssegno universale anziani 2026: fino a 1.381,76 euro mensili per anziani over 80 con bisogno assistenziale gravissimo e ISEE socio-sanitario sotto i 6.000 euro. Come fare domanda entro il 31 dicembre ... milanolife.it Bonus anziani 2026 fino a 1.392 euro: chi può richiederlo, come funziona e le scadenze da rispettarePer accedere al bonus anziani è necessario rispettare precisi requisiti: Età: almeno 80 anni; Condizione sanitaria: disabilità gravissima o necessità di assistenza continua h24, come definito ... leggo.it Un'attenzione particolare del bilancio di previsione 2026-2028 è dedicata al sociale con il Bonus anziani, l'edilizia sociale e contributi per le scuole dell'infanzia 69 milioni sono destinati a sostegno delle famiglie con anziani ospitati nelle RSA o per i caregiv - facebook.com facebook