Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza poi arriva a sorpresa a Canzonissima | cos' è successo alla cantante

Elettra Lamborghini è stata ricoverata d’urgenza prima della partecipazione a Canzonissima. La cantante aveva avvertito un malore che ha richiesto un intervento medico immediato. Successivamente, si è presentata inaspettatamente in studio per la trasmissione. La sua presenza è stata confermata dopo le cure, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e i fan.

Elettra Lamborghini è tra i protagonisti di Canzonissima, lo show musicale condotto da Milly Carlucci. Poche ore prima della diretta, la cantante è stata però vittima di problemi di salute che l’hanno costretta al ricovero in pronto soccorso. Lamborghini, ha spiegato lei stessa, è stata vittima di una grave cistite, ma infine è riuscita a tornare a sorpresa negli studi Rai e portare a termine la trasmissione. Elettra Lamborghini in ospedale Nella giornata di sabato 11 aprile, Elettra Lamborghini ha fatto spaventare tutti i suoi numerosissimi fan con un post Instagram. Nelle storie del proprio profilo, la cantante ha condiviso una foto che la mostrava su un letto d’ospedale, con una flebo attaccata al braccio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza, poi arriva a sorpresa a Canzonissima: cos'è successo alla cantante Leggi anche: Elettra Lamborghini ricoverata in ospedale, poi arriva a Canzonissima a metà puntata. Ma cosa è successo? Elettra Lamborghini ricoverata: malore prima di Canzonissima, poi arriva in diretta. Cosa è successoMomenti di preoccupazione per Elettra Lamborghini, che nel pomeriggio del 12 aprile 2026 ha raccontato sui social di essere stata ricoverata al... Elettra Lamborghini aveva già spoilerato la sua canzone al Festival di Sanremo