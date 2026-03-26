Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di oggi a Milano, quando un uomo di 92 anni ha sparato alla sua badante, ferendola gravemente. La donna è stata subito sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.

Sangue nel pomeriggio di oggi – giovedì 26 marzo – a Milano, dove un uomo di 92 anni ha sparato alla sua badante, ferendola in modo grave. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione dell’anziano, un appartamento di viale Faenza, nel quartiere Barona. Del caso si stanno occupando le forze dell'ordine, intenzionate a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Fra i due sarebbe scoppiata un’accesa lite e in breve la situazione è degenerata. Giulio S., proprietario di casa, ha impugnato la pistola e fatto fuoco, colpendo la sua badante, una donna rumena di 46 anni. La vittima ha riportato una profonda ferita all’addome. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Choc a Milano, anziano di 92 anni spara alla badante: donna operata d'urgenza

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