Mircea Lucescu in gravissime condizioni | l’ex allenatore di Inter e Brescia in coma farmacologico dopo un infarto

Mircea Lucescu, ex allenatore di squadre come Inter e Brescia, si trova attualmente in condizioni critiche dopo aver subito un infarto cardiaco. È stato ricoverato venerdì scorso presso l’ospedale Universitario di Bucarest, dove è stato sottoposto a cure intensive. Le sue condizioni sono state rese note come gravissime e si trova in coma farmacologico. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Milano, 5 aprile 2026 – Ore d’ansia per Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Brescia ricoverato da venerdì scorso all' ospedale Universitario di Bucarest per un infarto cardiaco. Brusco peggioramento. Secondo il sito di 'Gazeta Sporturilor', giornale sportivo romeno, l'ospedale stesso ha reso noto che l'ex allenatore è stato trasferito in terapia intensiva durante la scorsa notte ed è in coma famacologico, tenuto in vita grazie all'ausilio di macchinari. Un busco peggioramento rispetto a due giorni fa quando secondo fonti mediche Lucescu era “stabile, cosciente e collaborativo con il personale medico”, sottoposto a trattamento cardiologico specialistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mircea Lucescu in gravissime condizioni: l’ex allenatore di Inter e Brescia in coma farmacologico dopo un infarto Ansia per Mircea Lucescu: si aggravano le sue condizioni. È in coma farmacologicoPoco più di una settimana fa, a 80 anni compiuti, era regolarmente in panchina per la semifinale playoff persa dalla sua Romania contro la Turchia. Mircea Lucescu è in coma farmacologico, situazione molto delicata: condizioni peggiorate nella nottePeggiorano le condizioni di Mircea Lucescu: l'ex allenatore di Inter, Brescia, Reggiana e Pisa si trova in coma indotto a Bucarest dopo un infarto. Mircea Lucescu in coma a Bucarest: condizioni critiche per l'ex InterIl mondo del calcio è in profonda apprensione per le condizioni di salute critiche di Mircea Lucescu, l'ottantenne e stimato tecnico romeno, già commissario tecnico della nazionale. Ricoverato presso ... it.blastingnews.com Mircea Lucescu in condizioni critiche: peggiora il quadro clinico del ct della RomaniaSi aggravano le condizioni di Mircea Lucescu, ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest. L’ex allenatore, oggi commissario ... thesocialpost.it