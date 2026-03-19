In un procedimento giudiziario che coinvolgeva una badante di 61 anni di origine albanese e il suo figlio, la corte d'appello ha deciso di assolverli con formula piena. La vicenda riguardava un’accusa di circonvenzione nei confronti di un allevatore di Faenza, ma il verdetto è stato ribaltato rispetto alla sentenza di primo grado, con la conclusione che il fatto non sussiste.

Si è ribaltato in appello il verdetto sul caso della presunta circonvenzione ai danni di un facoltoso allevatore faentino: i due imputati, una badante oggi 61enne di origine albanese e il figlio, sono stati assolti con formula piena "perché il fatto non sussiste". La decisione è arrivata al termine del giudizio di secondo grado davanti al collegio della Corte di Bologna, che ha accolto la linea difensiva sostenuta dagli avvocati Andrea Visani e Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona. Il sostituto procuratore generale aveva invece chiesto la conferma della condanna inflitta in primo grado, con sentenza emessa nel marzo 2024, quando il tribunale di Ravenna aveva condannato entrambi a 4 anni e 6 mesi di reclusione: la badante per circonvenzione di incapace, il figlio per riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non circonvenzione, ma regali". Assolti in appello badante e figlio

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