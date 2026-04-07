Recentemente, il tema dei bonifici sbagliati ha guadagnato attenzione a causa delle novità introdotte con i trasferimenti istantanei. Questi bonifici, che vengono accreditati in circa dieci secondi, sono diventati irrevocabili, rendendo più difficile recuperare somme inviate per errore. Di conseguenza, la possibilità di trattenere sul conto i soldi ricevuti per errore non costituisce più reato, modificando le precedenti implicazioni legali di tali situazioni.

Il bonifico è tornato più volte alla ribalta negli ultimi tempi per via delle novità introdotte con la formula istantanea: l’accredito avviene nel giro di appena 10 secondi, e rispetto a quello ordinario è irrevocabile. Nonostante le tutele fornite con la “Verification of Payee”, sistema di controllo dati del beneficiario che avvisa in caso di non corrispondenza delle informazioni, è comunque possibile che si verifichino degli errori. Se fino a poco fa incassare un bonifico ricevuto per errore e trattenere la cifra significava incorrere nel penale, con la sentenza 9843 del 13 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che la ritenzione di una somma accreditata erroneamente non configura più un reato, venendo a definirsi invece come un mero illecito civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonifico sbagliato: non è più reato tenersi i soldi sul conto corrente, ecco perché

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