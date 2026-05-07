Bolzano turista 83enne rischia un processo per la morte di una sciatrice 82enne

A Bolzano, un turista di 83 anni potrebbe essere processato per la morte di una sciatrice di 82 anni. Secondo quanto ricostruito, durante l'imbarco sulla seggiovia, i quattro passeggeri avrebbero avuto una colluttazione nel tentativo di trovare un posto. L'incidente si sarebbe verificato mentre la funivia saliva, portando alla tragedia. La Procura ha avviato un procedimento per chiarire le responsabilità.

La Procura di Bolzano chiede il rinvio a giudizio di quattro persone per la morte della sciatrice 82enne, Erna Perathoner Moroder di Ortisei, caduta il 25 gennaio 2024 rovinosamente da una seggiovia all'Alpe di Siusi. Tra gli accusati risultano tre addetti ai lavori, ma anche un turista tedesco 83enne che con i suoi bastoncini avrebbe in qualche modo ostacolato la salita della donna, così il giornale Tageszeitung. L'udienza davanti al Gup è prevista per il 25 maggio a Bolzano., L'incidente si è verificato durante l'imbarco sulla seggiovia a sei posti. Il bastoncino da sci del turista sarebbe rimasto impigliato, come dimostrerebbero diversi video i sorveglianza, facendo sì che l'uomo occupasse due posti e che i suoi sci si incastrassero con quelli di Perathoner Moroder.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bolzano, turista 83enne rischia un processo per la morte di una sciatrice 82enne Notizie correlate Morte del turista precipitato dal balcone: una nuova perizia chiarirà la dinamicaBRINDISI - Il medico legale Alberto Tortorella dovrà accertare la dinamica della morte di Thomas Bitter, il 53enne tedesco che morì dopo un volo di... Leggi anche: Brucia sterpaglie e plastica nel suo terreno: 82enne rischia fino a 5 anni di carcere