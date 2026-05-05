Morte del turista precipitato dal balcone | una nuova perizia chiarirà la dinamica
Un nuovo approfondimento sulla morte di un turista tedesco avvenuta nel 2021 a Ostuni. Il medico legale incaricato dovrà ricostruire i dettagli del volo di circa undici metri dal balcone di un hotel, che ha causato il decesso dell'uomo. La vicenda riguarda un episodio accaduto nella notte del 15 agosto e ora si attende una perizia che possa chiarire la dinamica esatta dell'incidente.
BRINDISI - Il medico legale Alberto Tortorella dovrà accertare la dinamica della morte di Thomas Bitter, il 53enne tedesco che morì dopo un volo di undici metri, precipitando da un balcone di un hotel di Ostuni la notte del 15 agosto 2021. L'incarico al ctu è stato affidato oggi, martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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