Bolsena uomo a spasso mentre è ai domiciliari

A Bolsena, i carabinieri hanno arrestato un uomo che si trovava fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Durante un controllo volto a verificare il rispetto delle misure cautelari, i militari hanno individuato la persona che, invece di rispettare le restrizioni, si trovava in giro per la città. L’uomo è stato quindi portato in caserma e riaffidato alle autorità giudiziarie.

In arresto un uomo per evasione. Durante un servizio di controllo dei carabinieri della stazione di Bolsena volto a verificare che le persone sottoposte a misura cautelare rispettino gli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria, i militari hanno individuato l’uomo che, nonostante gli arresti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Controllato mentre è ai domiciliari aggredisce i poliziottiDurante un controllo da parte della polizia, mentre era ai domiciliari, ha aggredito gli agenti. Schiamazzi notturni in piazza, seduto ai tavolini anche un uomo sottoposto ai domiciliari: arrestato per evasioneNello scorso fine settimana i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 33enne di origini straniere, ritenuto responsabile...