Controllato mentre è ai domiciliari aggredisce i poliziotti

Durante un controllo a Cisterna, un uomo di origini marocchine ai domiciliari ha aggredito i poliziotti presenti. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in carcere. La vicenda si è verificata nel corso di un’operazione di routine, quando il soggetto ha messo in atto un'aggressione nei confronti degli agenti.

Durante un controllo da parte della polizia, mentre era ai domiciliari, ha aggredito gli agenti. E’ scattato ora l’arresto a Cisterna per un uomo di origini marocchine per il quale si sono aperte le porte del carcere. Già nei giorni scorsi l’uomo, nel corso delle consuete attività di monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione in carcere, non era stato trovato durante il controllo e per questo denunciato. La notte scorsa poi un ulteriore controllo nell’abitazione dove sta scontando i domiciliari e dove ha reagito in maniera violenta. All’arrivo dei poliziotti, li ha infatti minacciati, seguiti all’esterno dell’abitazione e aggrediti fisicamente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Catania, 28enne ai domiciliari va in escandescenza: aggredisce vicina e poliziottiABBONATI A DAYITALIANEWS Minacce e vetri infranti in via Delle Medaglie d’Oro Pomeriggio ad alta tensione in via Delle Medaglie d’Oro, a Catania,...

Controllato mentre dorme in auto, aggredisce i carabinieri: placato con la pistola elettricaIn piena notte, mercoledì 14, un equipaggio della sezione radiomobile di Ferrara, durante un’ordinaria perlustrazione delle vie del centro storico,...

41enne viola gli arresti domiciliari, viene portato in carcere

Tutti gli aggiornamenti su Controllato mentre è ai domiciliari...

Temi più discussi: Crotone: la Polizia di Stato effettua controlli a Isola di Capo Rizzuto e nel Capoluogo; Caivano, spaccia droga mentre è ai domiciliari: 49enne finisce in carcere; Reggio. È ai domiciliari, salta un controllo: Ero sotto la doccia. Il gip lo rimanda in carcere; Firenze: evade dai domiciliari e si oppone ai controlli dei carabinieri in modo violento. Arrestato.

Evade dai domiciliari, 23enne arrestato dai carabinieri a CantùEra agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso dai carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta a Cantù. L’uomo, marocchino di ... espansionetv.it

Mondragone, resistenza ai carabinieri durante un controllo: arrestato 33enne ai domiciliariUn controllo di routine si è trasformato in un intervento più complesso per i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in un servizio ... cronachedellacampania.it

Il controllore che prende incarichi dal controllato: il caso dei dirigenti di Ansfisa pagati da Veneto Strade. @Virdiesse x.com

Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno controllato 48 veicoli e identificato 65 persone: i provvedimenti - facebook.com facebook