Comunali 2027 anche Vincenzo Fazio si candida a sindaco | A Bologna si può cambiare

Vincenzo Fazio ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Bologna per le elezioni comunali del 2027. È noto come figura del comitato 'Attacchiamoci al tram' e decide di sfidare l’attuale primo cittadino, Matteo Lepore, che si ricandida per un secondo mandato. La sua candidatura rappresenta un nuovo passaggio nel panorama politico locale.

Bologna, 4 marzo 2026 – Anche Vincenzo Fazio, anima del comitato 'Attacchiamoci al tram', scende in campo come candidato sindaco per sfidare l’attuale primo cittadino Matteo Lepore, che già corre per il bis. Dopo le battaglie contro il tram a Borgo Panigale la scesa in campo Fazio l’ha annunciata proprio tramite un videomessaggio pubblicato questa mattina sulla pagina Facebook del comitato 'Attacchiamoci al tram'. Cosa dice Fazio nel suo messaggio di candidatura. "È il momento di credere che a Bologna si può cambiare – dice Fazio – per questo mi candido a sindaco. Stavolta voglio scendere in campo in prima persona. Con il movimento che abbiamo sempre avuto voglio fare una lista di bolognesi, di persone che vivono, abitano e sono cresciute a Bologna, per cambiare questa città e farla tornare a misura d'uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comunali 2027, anche Vincenzo Fazio si candida a sindaco: “A Bologna si può cambiare” Elezioni Bologna 2027, Alberto Forchielli si candida: “Avrò l’ok di tutto il centrodestra”L’imprenditore-opinionista lancia la candidatura a sindaco davanti a 300 persone in via Zago. Leggi anche: È ufficiale: Comanducci si candida. Il centro sinistra va verso Vincenzo Ceccarelli