Convocati Bologna per il Brann | le scelte di Italiano e l' assente

Bologna ha convocato la squadra per la partita contro il Brann, causa il match di andata dei playoff di Europa League. Italiano ha scelto i giocatori disponibili, lasciando alcuni titolari in panchina. Tra le assenze figura Arnaut Danjuma, che si è infortunato durante l’allenamento di ieri. La squadra felsinea si sta preparando con intensità, sperando di ottenere un risultato positivo in Norvegia. La sfida si disputa questa sera allo stadio Brann Park, con i tifosi pronti a sostenere la squadra.

La squadra felsinea si prepara alla trasferta nordica per l'andata del playoff di Europa League contro il Brann. Il tecnico Vincenzo Italiano ha definito la rosa convocata, scegliendo ventitré elementi in base a condizioni tecniche e tattiche per affrontare una sfida cruciale nel percorso continentale. In questo contesto restano alcune assenze significative: tra infortunio e motivi regolamentari, la compagine a disposizione resta ampia e pronta a offrire risposte rapide sul campo. Assenze degne di nota: Charalampos Lykogiannis non parte per infortunio; Lorenzo De Silvestri e Torbjørn Heggem non sono inclusi nella lista UEFA per motivi regolamentari.