Le autorità boliviane hanno convocato gli ambasciatori di Iran e Russia in seguito a una disputa riguardante possibili ingerenze esterne. L'ambasciatore iraniano ha avanzato una proposta di spostare la capitale del paese, mentre i diplomatici russi e iraniani coinvolti sono stati chiamati a chiarire la loro posizione. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle relazioni internazionali e sulla presenza di rappresentanti di queste nazioni nel paese.

? Cosa scoprirai Perché l'ambasciatore iraniano ha proposto di cambiare la capitale boliviana?. Chi sono i diplomatici russi e iraniani coinvolti nella disputa?. Come influirà questo incidente sul rapporto tra Bolivia e Stati Uniti?. Quali conseguenze avrà il distacco dai vecchi alleati di Evo Morales?.? In Breve L'ambasciatore Bahram Shahabeddin ha proposto Cochabamba come nuova capitale nazionale.. Il governo di Rodrigo Paz annulla i protocolli di cooperazione con Teheran.. La crisi coinvolge Leonardo Loza, alleato dell'ex presidente Evo Morales.. L'esecutivo punta a nuovi rapporti diplomatici con Stati Uniti e Israele.. Il Ministero degli Esteri boliviano ha convocato gli ambasciatori di Russia e Iran a seguito delle dichiarazioni rilasciate durante l’insediamento del governatore di Cochabamba, Leonardo Loza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia: convocati gli ambasciatori di Iran e Russia per non ingerenza

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