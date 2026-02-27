Il segretario di Stato americano ha rivolto un messaggio agli ambasciatori in Medio Oriente, chiedendo loro di evitare dichiarazioni pubbliche che possano aumentare le tensioni nella regione. La richiesta si inserisce nel tentativo di mantenere la pressione sull’Iran riguardo alle sue capacità nucleari, senza alimentare conflitti o destabilizzare ulteriormente la situazione. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha chiesto agli ambasciatori statunitensi in Medio Oriente di evitare dichiarazioni pubbliche che possano alimentare le tensioni o indebolire la pressione esercitata da Donald Trump sull'Iran affinché rinunci alle sue capacità nucleari. Lo riporta il Guardian, citando un memorandum interno della diplomazia Usa. "Date le crescenti tensioni nella regione, i capi missione e le ambasciate devono astenersi da dichiarazioni pubbliche, interviste o attività sui social media che possano infiammare l'opinione pubblica regionale, compromettere questioni politiche delicate o complicare le relazioni degli Stati Uniti - si legge nel documento - La disciplina nei messaggi pubblici è essenziale, soprattutto in questo momento". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Rubio ad ambasciatori in Medio Oriente: "Evitate di alimentare tensione"

Medio oriente, tensione Iran-Usa coinvolge Israele. Restrizioni per RamadanLa tensione che resta altissima tra Stati Uniti e Iran coinvolge pesantemente anche Israele, mentre l’esercito di Tel Aviv uccide cinque persone a...

Leggi anche: Tensione in Medio Oriente: Netanyahu presenterà a Trump nuovi piani d'attacco contro l'Iran

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Oggi prima riunione del Board of Peace a Washington. Rubio in Israele a fine mese.

Venerdì i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Teheran convoca gli ambasciatori UeLa minaccia di un attacco non si è spenta. Gli Stati Uniti continuano a rafforzare il loro schieramento ai confini dell’Iran e il Pentagono ha presentato a Donald Trump diverse opzioni. Ma il ... ilmessaggero.it

Bonelli (Avs): Iran, situazione drammatica. Europa intervenga con sanzioni(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2026 Le notizie che arrivano dall’Iran sono drammatiche, si parla di migliaia di morti. L’Europa deve far sentire la propria voce, deve ritirare gli ambasciatori dall ... affaritaliani.it