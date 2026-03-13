Missili occidentali su Bryansk Russia convoca ambasciatori Francia e Gb

Mosca ha convocato gli ambasciatori di Francia e Regno Unito in risposta all’attacco missilistico delle forze ucraine contro Bryansk, nel nord della Russia, che ha causato vittime e feriti. La Russia ha espresso una “ferma protesta” per l’incidente, che ha coinvolto missili occidentali. La convocazione è stata effettuata dalle autorità russe in seguito all’attacco.

(Adnkronos) – Mosca ha convocato gli ambasciatori di Francia e Regno Unito a Mosca, esprimendo "ferma protesta" dopo l'attacco missilistico delle forze armate ucraine contro Bryansk, nel nord della Russia, che ha provocato morti e feriti. "È chiaro che l'attacco missilistico a Bryansk non sarebbe stato possibile senza il coinvolgimento di specialisti britannici e francesi,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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