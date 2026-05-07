La visita di Laura Boldrini nei campi sahrawi si svolge in un momento di forte tensione tra diversi attori regionali. La presenza dell’esponente politica è stata accompagnata da accuse riguardanti il ruolo dell’Algeria nella situazione del Sahara e del Sahel, mentre il Fronte Polisario mantiene una posizione controversa che contribuisce a creare scontri diplomatici. La missione ha suscitato reazioni contrastanti nel contesto internazionale.

La recente missione istituzionale del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nei campi sahrawi di Tindouf arriva in uno dei momenti più delicati per la sicurezza del Sahel. Una visita che rischia di trasformarsi in un errore politico e diplomatico. Dietro la narrativa umanitaria sul Fronte Polisario e sulla causa sahrawi si muovono infatti accuse pesantissime che chiamano in causa il ruolo dell’Algeria e dell’Iran nella destabilizzazione del Sahara e del Mali attraverso reti jihadiste, infiltrazioni dei servizi segreti e gruppi armati utilizzati come strumenti geopolitici. La delegazione guidata da Laura Boldrini ha visitato i campi profughi di Tindouf, in Algeria, per incontrare esponenti del Fronte Polisario, movimento nato nel 1973 e sostenuto da Algeri.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Boldrini in Algeria, l’errore politico e diplomatico della visita a Tindouf

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