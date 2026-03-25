Meloni in visita in Algeria incontro con Tebboune – Il video

Il 25 marzo 2026, il Presidente del Consiglio italiano ha visitato Algeri, dove ha incontrato il presidente dell'Algeria. La visita ufficiale è stata confermata da un video diffuso dall’agenzia di stampa. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’incontro o sulle dichiarazioni rilasciate durante la visita.