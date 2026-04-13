Algeria due attacchi kamikaze nel giorno della visita di Leone XIV

Due attacchi kamikaze si sono verificati a Blida, a circa 45 chilometri da Algeri, nel giorno della visita del Papa. Entrambi gli attentatori si sono fatti esplodere davanti a una stazione di polizia, provocando la morte di uno degli agenti e ferendone un altro. La notizia è stata riportata da vari media nordafricani, che hanno diffuso anche un video dell’attacco circolato sui social media.

Due attentatori suicidi si sono fatti esplodere davanti a una stazione di polizia a Blida, a 45 chilometri da Algeri, morendo sul colpo e ferendo un agente Lo riferiscono diversi media nordafricani, ripubblicando sui loro siti un video dell’attacco circolato sui social media. L’attentato, che non è stato rivendicato, è il primo attacco, probabilmente islamista, nel Paese dal 2012 a questa parte. Tra le prime ipotesi, quella di un episodio isolato da parte di un gruppo in cerca di visibilità nel giorno della visita del pontefice ma senza alcun legame diretto con l’evento. Dal 1992 al 2002 l’Algeria è stata teatro di intensi attacchi terroristici, con oltre 150 mila morti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Algeria, due attacchi kamikaze nel giorno della visita di Leone XIV Algeria, il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIVL’Algeria si prepara ad ospitare per una visita ufficiale di due giorni, dal 13 al 15 aprile, papa Leone XIV, che si inserisce nel più ampio tour... Papa Leone XIV in Algeria: “Futuro appartiene a donne e uomini di pace”Papa Leone XIV è arrivato lunedì in Algeria per la prima visita papale in assoluto e ha invocato il prevalere della pace in tutte le nazioni, in un...