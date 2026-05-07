Durante i David di Donatello 2026, l’attrice ha partecipato alla cerimonia indossando un abito con body e tulle nero sul red carpet, mentre sul palco ha sfoggiato uno slip dress bianco impreziosito da cristalli, firmato Alessandra Rich. La serata si è tenuta nel nuovo Teatro 23 a Cinecittà, dove l’attrice ha mostrato una forma fisica invidiabile, confermando un’evoluzione nel suo stile e nel suo look.

A risa ha scelto il palcoscenico dei David di Donatello 2026 per confermare la sua definitiva metamorfosi, sfilando sul red carpet del nuovo Teatro 23 a Cinecittà con una forma fisica smagliante. L’artista, protagonista di una trasformazione d’immagine radicale (e molto discussa) iniziata negli ultimi mesi, ha sfoggiato una forma fisica invidiabile, portando sotto i riflettori un’eleganza che mescola sapientemente provocazione e minimalismo. Per l’evento più atteso del cinema italiano, l’artista ha abbandonato i look casual visti recentemente al Primo Maggio per abbracciare un’estetica iper sensuale e sofisticata. David di Donatello 2026: i look delle star.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Body e tulle nero sul red carpet, slip dress bianco di cristalli Alessandra Rich sul palco: i dettagli dei due look

Notizie correlate

Leggi anche: I look di Arisa ai David di Donatello 2026: trasparenze e tagli sul red carpet, cristalli sul palco

Emma, la figlia di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sul red carpet con papà: look minimal con body nudeLuca Zingaretti era tra gli ospiti della prima milanese de Il Diavolo veste Prada 2, sul cui red carpet ha voluto la figlia Emma, la primogenita nata...

Tutti gli aggiornamenti

Alessandra Rich in bianco e neroVanno di fretta le mannequin di Alessandra Rich. Sono mosse da un incedere dinamico, che è espressione di potere e di determinazione. Perché le donne di Alessandra Rich sono forti e anche dietro i ... milanofinanza.it

Paris fashion week, Alessandra Rich in bianco e neroVanno di fretta le mannequin di Alessandra Rich. Sono mosse da un incedere dinamico, che è espressione di potere e di determinazione. Perché le donne di Alessandra Rich sono forti e anche dietro i ... milanofinanza.it