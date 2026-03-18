Turismo | Aurigemma investire sulle competenze per il futuro del nostro territorio

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio ha preso parte oggi all’apertura della 25ma edizione di FareTurismo, un evento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche. L’evento si svolge in questa occasione e si concentra su temi legati al settore turistico, coinvolgendo professionisti e rappresentanti istituzionali. È un appuntamento importante per il settore e si svolge in Italia.

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato oggi all’apertura della 25ma edizione di FareTurismo, un importante appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche. Questo evento si svolgerà dal 17 al 19 marzo 2026 presso l’ Università Europea di Roma. La manifestazione, che celebra un quarto di secolo di attività, si conferma come un punto di incontro privilegiato tra il mondo accademico, i professionisti del settore e le nuove generazioni. Opportunità per i giovani nel settore turistico. Durante la tre giorni, FareTurismo offrirà ai giovani opportunità concrete di orientamento universitario, seminari di aggiornamento e, soprattutto, l’occasione di sostenere colloqui diretti con le principali aziende della filiera turistica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Turismo: Aurigemma, investire sulle competenze per il futuro del nostro territorio Articoli correlati "Un modo per investire nel futuro del territorio"Contram Mobilità è il consorzio di società di trasporto pubblico locale che opera da anni al servizio del territorio marchigiano, garantendo... Al via l'avviso "Occupazione donna": “Investire sulle donne significa investire sul futuro"È stata ufficialmente aperta la piattaforma per la presentazione delle domande relative all’avviso “Occupazione donna”, la misura promossa dalla... Tutti gli aggiornamenti su Turismo Aurigemma investire sulle... Argomenti discussi: Antonello Aurigemma a FareTurismo 2026: Investire sulle competenze per il futuro del nostro territorio. Turismo: Aurigemma, investire sulle competenze per il futuro del nostro territorioIl presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha preso parte oggi all'apertura della 25ma edizione di ... agenzianova.com Cardellini: Sul turismo la Regione deve investire su tre destinazioniIl turismo, tema vasto; da sostenibile a culturale o naturalistico e con opzioni infinite è da sempre attenzionato. In questo caso a formulare proposte per la sua crescita è Massimo Cardellini, ... ilrestodelcarlino.it